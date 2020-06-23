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Экс-директор "Уральских пельменей" раскритиковал нового руководителя
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:13
россия
шоу-бизнес
сергей нетиевский
уральские пельмени
игорь орлов
екатеринбург
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россия, шоу-бизнес, сергей нетиевский, уральские пельмени, игорь орлов, екатеринбург

Экс-директор "Уральских пельменей" раскритиковал нового руководителя

07:13 23.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОдно из старых выступлений "Уральских пельменей"
Одно из старых выступлений Уральских пельменей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Одно из старых выступлений "Уральских пельменей". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.
Также он предположил, что "чисто гипотетически" в будущем, через пять-десять лет, он выступит в состав коллектива на каком-нибудь юбилейном вечере. Однако, считает собеседник издания, при Орлове такого может и не произойти.
"Пока "пельменями" руководит "продавец оружия", я имею в виду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться. Их новый директор очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом", — сказал Нетиевский.
По его мнению, за последние пять лет коллективу не удалось создать ничего нового. Об угрозе такого результата он предупреждал своих коллег, добавил экс-директор шоу. Он также возложил надежды на "наступление мира" в конечном итоге.
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"Искренне радуюсь, что запущенный когда-то маховик нашего шоу крутится по сей день, и желаю, чтоб это длилось дольше. А случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся, и "война" сменится миром", — заключил Нетиевский.
Сергей Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011-м учредили на паритетных началах десять участников шоу. После того как в 2015 году участники проекта проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
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РоссияШоу-бизнесСергей НетиевскийУральские пельмениИгорь ОрловЕкатеринбург
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