Экс-директор "Уральских пельменей" раскритиковал нового руководителя

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший участник и директор " Бывший участник и директор " Уральских пельменей " Сергей Нетиевский в беседе с Teleprogramma.pro раскритиковал работу нового руководителя проекта Евгения Орлова и заявил о "случайно присосавшихся к шоу" людях.

Также он предположил, что "чисто гипотетически" в будущем, через пять-десять лет, он выступит в состав коллектива на каком-нибудь юбилейном вечере. Однако, считает собеседник издания, при Орлове такого может и не произойти.

"Пока "пельменями" руководит "продавец оружия", я имею в виду моего бывшего сотрудника Евгения Орлова — мира может не случиться. Их новый директор очень хорош в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом", — сказал Нетиевский

По его мнению, за последние пять лет коллективу не удалось создать ничего нового. Об угрозе такого результата он предупреждал своих коллег, добавил экс-директор шоу. Он также возложил надежды на "наступление мира" в конечном итоге.

"Искренне радуюсь, что запущенный когда-то маховик нашего шоу крутится по сей день, и желаю, чтоб это длилось дольше. А случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся, и "война" сменится миром", — заключил Нетиевский.