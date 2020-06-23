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Демократы заявили, что выход из ДОН может быть незаконным, сообщает СМИ
Сенаторы-демократы США обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона в связи с заявлением о намерении выйти из Договора по открытому... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:07
выход сша из договора по открытому небу
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министерство обороны сша
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сша
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155083/55/1550835505_0:368:2988:2048_1400x0_80_0_0_a0ca7c69582e7dbaef60a2a55657c6eb.jpg
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Демократы заявили, что выход из ДОН может быть незаконным, сообщает СМИ

07:07 23.06.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы-демократы США обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона в связи с заявлением о намерении выйти из Договора по открытому небу, сообщает агентство Рейтер.
Сообщается, что в письме госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу демократы заявили, что администрация не направила в конгресс уведомление за 120 дней до начала процесса выхода, как того требует закон. В письме лидер демократов в сенате США Чак Шумер и сенаторы Марк Уорнер и Джек Рид призвали администрацию немедленно прекратить попытки выхода из договора.
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Демократы также предполагают, что решение Трампа о выходе было политически мотивированным, потому что оно принималось за несколько месяцев до предстоящих выборов президента.
"Начало выхода США из Договора по открытому небу без соблюдения внутреннего законодательства США или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке закрепить будущую администрацию", - приводит агентство текст письма.
Отмечается, что представители Белого дома, Пентагона и госдепа США пока не прокомментировали информацию агентству.
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Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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