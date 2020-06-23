Демократы заявили, что выход из ДОН может быть незаконным, сообщает СМИ

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы-демократы Сенаторы-демократы США обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в нарушении закона в связи с заявлением о намерении выйти из Договора по открытому небу, сообщает агентство Рейтер

Демократы также предполагают, что решение Трампа о выходе было политически мотивированным, потому что оно принималось за несколько месяцев до предстоящих выборов президента.

"Начало выхода США из Договора по открытому небу без соблюдения внутреннего законодательства США или конституционной практики является очевидным политическим маневром в попытке закрепить будущую администрацию", - приводит агентство текст письма.

Отмечается, что представители Белого дома, Пентагона и госдепа США пока не прокомментировали информацию агентству.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.