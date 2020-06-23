На северо-востоке Сирии возобновляется торговля

ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 23 июн – РИА Новости. Торговля возобновляется на северо-востоке Торговля возобновляется на северо-востоке Сирии , где с недавних пор по участку трассы М-4 вновь можно двигаться в сопровождении российских военных, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Евгений Иванов

"Тут (в колонне) и животные, и продовольствие, и продукты. Налаживается постепенно торговля и взаимодействие, взаимоотношения между семьями", - сказал Иванов.

Он также рассказал, насколько ответственно относятся сирийские водители к формированию колонны. По словам представителя ЦПВС, они соблюдают порядок во время движения и всегда благодарят российских военных.

Перед отправлением колонны военнослужащие договариваются с представителями местного самоуправления о времени отъезда и приезда. Пока удавалось соблюдать расписание, и каждый день колонны начинали движение в одно и то же время.

Иванов напомнил, что когда движение только открыли, в каждую колонну набиралось порядка 20 автомобилей. Сейчас их собирается более сотни, причем количество желающих растет.

Как отметили в ЦПВС, с момента начала движения 25 мая российские военные уже сопроводили более 9510 машин, причем в обе стороны проследовали почти 21 тысяча человек.

В последний раз в колонну вошли микроавтобусы, бортовые грузовики, тягачи и самосвалы. Грузы в автопоездах самые разные: от скота до негабаритной техники, например, сельскохозяйственных комбайнов.