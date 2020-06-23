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Война в Сирии
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На северо-востоке Сирии возобновляется торговля
Торговля возобновляется на северо-востоке Сирии, где с недавних пор по участку трассы М-4 вновь можно двигаться в сопровождении российских военных, сообщил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:04
война в сирии
евгений иванов
сирия
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353
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евгений иванов, сирия, в мире

На северо-востоке Сирии возобновляется торговля

07:04 23.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкДорожный указатель в окрестностях города Мааррат-эн-Нууман
Дорожный указатель в окрестностях города Мааррат-эн-Нууман
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ЭЛЬ-ХАСЕКЕ (Сирия), 23 июн – РИА Новости. Торговля возобновляется на северо-востоке Сирии, где с недавних пор по участку трассы М-4 вновь можно двигаться в сопровождении российских военных, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Евгений Иванов.
"Тут (в колонне) и животные, и продовольствие, и продукты. Налаживается постепенно торговля и взаимодействие, взаимоотношения между семьями", - сказал Иванов.
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Он также рассказал, насколько ответственно относятся сирийские водители к формированию колонны. По словам представителя ЦПВС, они соблюдают порядок во время движения и всегда благодарят российских военных.
Перед отправлением колонны военнослужащие договариваются с представителями местного самоуправления о времени отъезда и приезда. Пока удавалось соблюдать расписание, и каждый день колонны начинали движение в одно и то же время.
Иванов напомнил, что когда движение только открыли, в каждую колонну набиралось порядка 20 автомобилей. Сейчас их собирается более сотни, причем количество желающих растет.
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Как отметили в ЦПВС, с момента начала движения 25 мая российские военные уже сопроводили более 9510 машин, причем в обе стороны проследовали почти 21 тысяча человек.
В последний раз в колонну вошли микроавтобусы, бортовые грузовики, тягачи и самосвалы. Грузы в автопоездах самые разные: от скота до негабаритной техники, например, сельскохозяйственных комбайнов.
Ранее участок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр длиной более 120 километров открыли для движения мирных жителей Сирии. До этого дорогу часто обстреливали, а потом она какое-то время была открыта только для российско-турецких колонн, осуществляющих совместное патрулирование. Мирным жителям приходилось двигаться в объезд, причем расстояние увеличивалось до 350 километров. Движение было открыто в обе стороны. Ежедневно из двух населенных пунктов выдвигаются гражданские колонны в сопровождении российских военных.
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Война в СирииЕвгений ИвановСирияВ мире
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