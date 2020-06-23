Главы МИД России, Индии и Китая проведут переговоры

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Двусторонние вопросы за скобками

Эксперты не исключали, что на фоне эскалации конференция РИК может быть даже перенесена. Но точку в дискуссии поставил Лавров, который 17 июня заявил, что повестка предстоящей встречи согласована и в целом повестка формата РИК "не предполагает обсуждения вопросов, которые касаются двусторонних отношений той или иной страны с другой его участницей".

"Это, безусловно, делает честь двум политическим руководителям этих стран. Конечно, и там, и там есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые сегодня существуют, в том числе как следствие пандемии коронавируса. Но я думаю, что та проблема, которая сегодня обострилась (между Индией и Китаем - ред.), вполне поддается решению", - заявил РИА Новости бывший посол РФ в Индии, генерал армии Вячеслав Трубников.