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В США проверят действия полицейских на протестах у Белого дома
Офис генерального инспектора американского МВД проведет проверку действий сотрудников парковой полиции, после того как ранее в этом месяце правоохранители... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:55
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вашингтон (город)
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вашингтон (город), сша, в мире

В США проверят действия полицейских на протестах у Белого дома

06:55 23.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Офис генерального инспектора американского МВД проведет проверку действий сотрудников парковой полиции, после того как ранее в этом месяце правоохранители оттеснили протестующих от Лафайет-сквер, за которым находится Белый дом, сообщает издание Hill.
"Учитывая важность этих событий, мы уже начали сбор и рассмотрение информации", - заявил изданию представитель офиса генерального инспектора, отметив, что соответствующие запросы поступили от трех законодателей США, а также от министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.
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"После того как мы первоначально установим, какое ведомство управляло операциями правоохранительных органов, мы проведем проверку действий парковой полиции", - добавили в офисе генерального инспектора.
Ранее Секретная служба США признала, что при разгоне митинга у Белого дома 1 июня использовала перцовый спрей.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВашингтон (город)СШАВ мире
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