В США проверят действия полицейских на протестах у Белого дома

"Учитывая важность этих событий, мы уже начали сбор и рассмотрение информации", - заявил изданию представитель офиса генерального инспектора, отметив, что соответствующие запросы поступили от трех законодателей США, а также от министра внутренних дел Дэвида Бернхардта.