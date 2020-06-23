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Во Владивостоке экс-начальника ж/д станции будут судить за взятки
Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму свыше... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:53
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
владивосток
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ржд, владивосток, приморский край, происшествия

Во Владивостоке экс-начальника ж/д станции будут судить за взятки

06:53 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на общую сумму свыше 7 миллионов рублей за помощь в оформлении контейнеров с грузами, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Летом 2019 года управление сообщало, что начальника железнодорожной станции "Владивосток" и замначальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций подозревают в получении взяток от представителей коммерческих организаций за общее покровительство и действия в пользу этих компании. Общий размер взяток, по предварительным данным, составляет несколько сотен тысяч рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Владивостока 1977 года рождения, обвиняемого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций филиала ОАО "РЖД" с 2014 по 2017 годы получил от представителя коммерческой фирмы взятки на общую сумму в 3,3 миллиона рублей, в том числе за ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края. Также он с 2015 по 2016 годы получил взятку в 2,2 миллиона рублей от другого предпринимателя за "покровительство по службе".
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Кроме того, обвиняемому инкриминировано получение в 2016-2017 годах взяток на общую сумму 714 тысяч рублей за содействия коммерческому предприятию. От другого предпринимателя обвиняемый получил взятку в 510 тысяч рублей, еще один предприниматель передал 278 тысяч рублей, отмечает СК.
Следователи арестовали имущество обвиняемого, в том числе жилое помещение стоимостью свыше 8 миллионов рублей, и деньги на сумму более 350 тысяч рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и оказал содействие следствию.
В июне 2019 года обыски проходили в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске. Позже сообщалось, что следствие предъявило трем маневровым диспетчерам железнодорожной станции "Хабаровск-2" обвинение в получении взяток.
Сотрудник полиции
19 июня, 23:50
На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку
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Следственный комитет России (СК РФ)РЖДВладивостокПриморский крайПроисшествия
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