Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом.
Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. При этом на ранних стадиях кондиломы бессимптомны, из-за чего на них часто не обращают внимание. Кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ)
"Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются", — написала Смирнова в инстаграме.
Врач подчеркивает, что попытка самостоятельно избавиться от появляющихся наростов может привести к непредсказуемым последствиям.
Кондиломы нужно удалять после консультации врача. Основной метод лечения — лазерное иссечение.
При этом срок восстановления зависит от распространенности процесса.