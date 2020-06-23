Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. При этом на ранних стадиях кондиломы бессимптомны, из-за чего на них часто не обращают внимание. Кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ)