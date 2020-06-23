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Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:57
елена смирнова
россия
онкология
здоровье
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елена смирнова, россия, онкология, здоровье

Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

06:56 23.06.2020 (обновлено: 06:57 23.06.2020)
13407
© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациентки
Дерматолог осматривает родинку пациентки
© Fotolia / glisic_albina
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом.
Они представляют собой одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки. При этом на ранних стадиях кондиломы бессимптомны, из-за чего на них часто не обращают внимание. Кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека (ВПЧ)

"Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются", — написала Смирнова в инстаграме.

Врач подчеркивает, что попытка самостоятельно избавиться от появляющихся наростов может привести к непредсказуемым последствиям.
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При этом срок восстановления зависит от распространенности процесса.
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20 июня, 15:42РИА Наука
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
1701613720
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Елена СмирноваРоссияОнкологияЗдоровье
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