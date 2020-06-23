Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

"Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию", - заявил Наварро, слова которого приводит телеканал Fox News.