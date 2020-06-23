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Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:51
дональд трамп
китай
сша
в мире
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353
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дональд трамп, китай, сша, в мире

Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР

06:51 23.06.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
"Мои комментарии были вырваны из контекста. Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию", - заявил Наварро, слова которого приводит телеканал Fox News.
Ранее Наварро заявил в эфире Fox News, что президент решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из КНР. Наварро отметил, что "сделка прекращена". Однако Трамп опроверг эту информацию, заявив, что сделка с Китаем "в полной сохранности".
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
5 июня, 17:45
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
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