Южнокорейская НПО вновь отправила полмиллиона листовок в направлении КНДР

СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Шесть членов южнокорейской неправительственной организации "Альянс движений за свободную Корею" вечером в понедельник запустили в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о "правде в отношении ужасов Корейской войны", говорится в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Листовки, были запущены из деревни Тогынни, относящейся к пограничному городу Пхачжу. Деревня расположена в 7 км от реки Имчжинган, по которой на западном побережье Корейского полуострова проходит военно-демаркационная линия, разделяющая Северную и Южную Корею . В 20 километрах к северо-западу от этого места располагается Кэсонский промышленный комплекс, где ранее в ответ на непрекращающуюся отправку пропагандистских листовок южнокорейскими активистами был взорван межкорейский офис связи.

Помимо листовок в КНДР было отправлено 500 буклетов под названием "Республика Корея - страна, ставшая настоящей", 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.

В пресс-релизе подчёркивается, что Альянс не может смириться с тем, что 21 веке существуют режимы, "проводящие публичные казни в виде расстрела из зенитных орудий и забивающие людей до смерти в политических лагерях".

"Альянс движений за свободную Корею" также утверждает, что его члены лишь хотят донести правду до своих братьев на Севере, и его деятельность никак не угрожает жителям приграничных южнокорейских территорий, так как они не отправляют в КНДР ни ядовитых, ни взрывчатых веществ.

"Впереди у нас жестокий враг Ким Чен Ын, а сзади нам угрожает режим Мун Чжэ Ина, скатившегося до прислуги нашего главного врага. Но одинокая борьба северокорейских беженцев… является справедливой борьбой за свободу и освобождение 20 миллионов жителей Северной Кореи . Мы без всякого страха смерти или заточения будем и завтра продолжать отправку в Северную Корею писем правды и истины, каковыми являются листовки", - говорится в пресс-релизе.

"Альянс движений за свободную Корею" был основан выходцем из Северной Кореи Пак Сан Хаком, перебежавшим на Юг в 1999 г. За свою активную антисеверокорейскую деятельность и отправку листовок он часто подвергался критике со стороны прогрессивно настроенных кругов в Южной Корее. В 2011 г. на него было совершено покушение сотрудником северокорейских спецслужб.