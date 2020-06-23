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Южнокорейская НПО вновь отправила полмиллиона листовок в направлении КНДР
Шесть членов южнокорейской неправительственной организации "Альянс движений за свободную Корею" вечером в понедельник запустили в направлении КНДР 20 больших... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:50
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мун чжэ ин, северная корея, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Южнокорейская НПО вновь отправила полмиллиона листовок в направлении КНДР

06:50 23.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
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СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Шесть членов южнокорейской неправительственной организации "Альянс движений за свободную Корею" вечером в понедельник запустили в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о "правде в отношении ужасов Корейской войны", говорится в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Листовки, были запущены из деревни Тогынни, относящейся к пограничному городу Пхачжу. Деревня расположена в 7 км от реки Имчжинган, по которой на западном побережье Корейского полуострова проходит военно-демаркационная линия, разделяющая Северную и Южную Корею. В 20 километрах к северо-западу от этого места располагается Кэсонский промышленный комплекс, где ранее в ответ на непрекращающуюся отправку пропагандистских листовок южнокорейскими активистами был взорван межкорейский офис связи.
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Помимо листовок в КНДР было отправлено 500 буклетов под названием "Республика Корея - страна, ставшая настоящей", 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.
В пресс-релизе подчёркивается, что Альянс не может смириться с тем, что 21 веке существуют режимы, "проводящие публичные казни в виде расстрела из зенитных орудий и забивающие людей до смерти в политических лагерях".
Организация резко критикует и правительство Мун Чжэ Ина, которое, пойдя на договорённости с КНДР, "обмануло собственный народ, представив дело так, как будто Ким Чен Ын хочет избавиться от ядерного оружия". По мнению Альянса, попытки южнокорейских властей наладить сотрудничество с Севером похожи на усилия британского премьера Чемберлена, рассчитывавшего добиться мира, заключив договор с Гитлером.
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"Альянс движений за свободную Корею" также утверждает, что его члены лишь хотят донести правду до своих братьев на Севере, и его деятельность никак не угрожает жителям приграничных южнокорейских территорий, так как они не отправляют в КНДР ни ядовитых, ни взрывчатых веществ.
"Впереди у нас жестокий враг Ким Чен Ын, а сзади нам угрожает режим Мун Чжэ Ина, скатившегося до прислуги нашего главного врага. Но одинокая борьба северокорейских беженцев… является справедливой борьбой за свободу и освобождение 20 миллионов жителей Северной Кореи. Мы без всякого страха смерти или заточения будем и завтра продолжать отправку в Северную Корею писем правды и истины, каковыми являются листовки", - говорится в пресс-релизе.
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"Альянс движений за свободную Корею" был основан выходцем из Северной Кореи Пак Сан Хаком, перебежавшим на Юг в 1999 г. За свою активную антисеверокорейскую деятельность и отправку листовок он часто подвергался критике со стороны прогрессивно настроенных кругов в Южной Корее. В 2011 г. на него было совершено покушение сотрудником северокорейских спецслужб.
Министерство объединения Южной Кореи ранее заявляло, что готовится потребовать от полиции завести уголовное дело на "Альянс движений за свободную Корею" и движение "Кхынсэм", возглавляемое братом лидера Альянса Пак Чон О. Им планируется инкриминировать нарушение закона о межкорейском сотрудничестве из-за несоблюдения правил получения права на перемещение предметов через границу. Кроме того, по мнению министерства, активисты, посылая листовки на Север, подвергают риску безопасность жителей приграничных районов и загрязняют экологию, так как большая часть листовок не долетает до КНДР и остаётся в виде мусора на территории Южной Кореи.
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Мун Чжэ ИнСеверная КореяКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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