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Байден согласился провести три раунда теледебатов с Трампом
Бывший вице-президент США, единственный претендент в кандидаты на пост президента страны от демократов Джо Байден согласился провести три раунда теледебатов с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:47
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, джо байден, теннесси, мичиган, сша, в мире

Байден согласился провести три раунда теледебатов с Трампом

06:47 23.06.2020
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© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший вице-президент США, единственный претендент в кандидаты на пост президента страны от демократов Джо Байден согласился провести три раунда теледебатов с нынешним американским лидером Дональдом Трампом, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на представителя предвыборного штаба Байдена Джен О'Малли-Диллон.
Предвыборная кампания Байдена в письме комиссии по президентским дебатам заявила, что принимает запланированный график дебатов на сентябрь и октябрь, однако возразила против предложения штаба Трампа о проведении еще одного раунда дебатов.
"Предложение кампании Трампа о дальнейших переговорах - это просто попытка уклониться от честных и беспристрастных дебатов", - отметили в штабе Байдена.
Издание отмечает, что первые дебаты состоятся 29 сентября в университете Нотр-Дам (штат Индиана), вторые пройдут 15 октября в университете штата Мичиган, а третьи состоятся 22 октября в университете Белмонт в штате Теннесси.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденТеннессиМичиганСШАВ мире
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