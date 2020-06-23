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СМИ назвало лучший в мире суперкомпьютер
Японский суперкомпьютер "Фугаку" занял первую строчку в отчете группы международных экспертов ТОР-500, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:45
китай
япония
сша
технологии
в мире
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китай
япония
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, япония, сша, технологии, в мире

СМИ назвало лучший в мире суперкомпьютер

06:45 23.06.2020
2116
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИнформационные технологии
Информационные технологии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Японский суперкомпьютер "Фугаку" занял первую строчку в отчете группы международных экспертов ТОР-500, сообщило агентство Киодо.
Отчет публикуется два раза в год.
"Фугаку" является совместным проектом японского НИИ физико-химических исследований RIKEN и компании Fujitsu. Он находится в научно-исследовательском расчетном центре института. За секунду он выполняет 415,5 квадриллионов операций. Это почти в три раза больше, чем суперкомпьютер Summit американской Национальной лаборатории "Ок-Ридж", занимавший первую строчку рейтинга с ноября прошлого года с показателем 148,6 квадриллиона операций в секунду.
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Помимо показателей скорости, "Фугаку" занял первое место в категории способа подсчета данных, который используется при компьютерной симуляции и моделировании процессов; в категории способности к самообучению искусственного интеллекта и в области обсчета и анализа больших объемов данных. До сих пор ни одному компьютеру в мире не удавалось занять первое место в четырех номинациях из шести.
Японский суперкомпьютер стал первым в рейтинге впервые за 9 лет после своего предшественника компьютера "Кэй", который также находился в RIKEN. Второе и третье место в списке занимают суперкомпьютеры из США, 4-е и 5-е места у суперкомпьютеров из Китая.
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КитайЯпонияСШАТехнологииВ мире
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