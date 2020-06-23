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В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП
Автомобиль скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на пересечении улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась, пострадали четыре человека,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:42
toyota camry
кемерово
кемеровская область
происшествия
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кемерово
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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toyota camry, кемерово, кемеровская область, происшествия

В Кемерово скорая помощь перевернулась при ДТП

06:42 23.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 23 июн- РИА Новости. Автомобиль скорой помощи и Toyota Camry столкнулись на пересечении улиц Островского и Весенней в Кемерово, скорая перевернулась, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 00.30 (20.30 мск) на пересечении улиц Н. Островского и Весенней в Кемерове. На место аварии выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово. Предварительно установлено, что 26-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Весенней, нарушил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, двигавшемуся по улице Н. Островского. В результате столкновения "ГАЗель" скорой помощи опрокинулась. Травмы …в аварии получили четыре человека: водитель автомобиля скорой помощи и три пассажира", – уточняет полицейский главк.
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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель иномарки направлен на медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет два года лишения свободы.
В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости пояснили, что среди пострадавших два фельдшера, водитель скорой помощи и сопровождающая транспортируемого больного.
"Оба фельдшера госпитализированы в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи, их состояние средней степени (тяжести – ред.). Водитель и сопровождавшая больного отправлены на амбулаторное лечение. Сам больной в данном ДТП не пострадал и также был госпитализирован в стационар", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь Центра Антон Дужик.
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Toyota CamryКемеровоКемеровская областьПроисшествия
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