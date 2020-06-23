Директора хабаровского лагеря "Холдоми" отпустили под домашний арест

"В ходатайстве о продлении меры пресечения Кузнецову в виде нахождения под стражей отказано. Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля", - сообщили в суде.

Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, в марте этого года изменена мера пресечения для Бурлакова с содержания под стражей на домашний арест. В мае ходатайство о продлении ему срока домашнего ареста было удовлетворено.