Директора хабаровского лагеря "Холдоми" отпустили под домашний арест

ХАБАРОВСК, 23 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где в 2019 году произошел пожар с гибелью детей, сообщили РИА Новости в суде.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находился под домашним арестом.
"В ходатайстве о продлении меры пресечения Кузнецову в виде нахождения под стражей отказано. Мера пресечения изменена на домашний арест до 22 июля", - сообщили в суде.
Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, в марте этого года изменена мера пресечения для Бурлакова с содержания под стражей на домашний арест. В мае ходатайство о продлении ему срока домашнего ареста было удовлетворено.
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