Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200623/1573336441.html
Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы
Китай во вторник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 55-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:44
хочу стать космонавтом
gps
beidou (система навигации)
сычуань
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8993d00f7b499ae5a96efdc718c58c9d.jpg
https://ria.ru/20191106/1560615081.html
сычуань
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8993d00f7b499ae5a96efdc718c58c9d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fc7b569ca50993e2f003fcfba2d470b6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_240:0:2288:2048_1400x0_80_0_0_c7b655e02879047f9a11501f3f8af36f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
gps, beidou (система навигации), сычуань, глонасс (система навигации), космос - риа наука, китай

Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы

06:36 23.06.2020 (обновлено: 06:44 23.06.2020)
834
© AP Photo / Kin CheungМодель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
© AP Photo / Kin Cheung
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou. Архивное фото
ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Китай во вторник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 55-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Пуск состоялся во вторник в 9.43 по местному времени (4.43 мск) с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Спутник успешно вышел на заданную орбиту, тем самым завершив формирование системы Beidou, он будет работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после корректировки орбиты и проведения серии тестов.
Beidou — создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что уже в этом году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 336-я миссия.
Пуск ракеты Союз-2.1Б с российским навигационным космическим аппаратом Глонасс-М с космодрома Плесецк
6 ноября 2019, 03:18Хочу стать космонавтом
Россия приступит к массовому обновлению стратегической системы ГЛОНАСС
4636145
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомGPSBeiDou (система навигации)СычуаньГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаКитай
Рекомендуем
Дерматолог осматривает родинку пациентки
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже
Сотрудники спецназа
В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров
Патрульные катера MKVI
Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
Одно из старых выступлений Уральских пельменей
Экс-директор "Уральских пельменей" раскритиковал нового руководителя
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
Трамп обвинил Обаму в госизмене
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России
Певица Вера Брежнева
В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции
Порт Пусан в Южной Корее
Российских моряков с COVID-19 с судна в Пусане госпитализировали
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем
На участке границы Украины с Россией
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Члены Ливийской национальной армии в городе Бенгази
Принуждение к миру. Еще одна страна готова воевать в Ливии
Сергей Левченко
Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Казахстан поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Лента новостейМолния