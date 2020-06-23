https://ria.ru/20200623/1573336441.html
Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы
Китай во вторник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 55-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:36
2020-06-23T06:44
хочу стать космонавтом
gps
beidou (система навигации)
сычуань
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8993d00f7b499ae5a96efdc718c58c9d.jpg
https://ria.ru/20191106/1560615081.html
сычуань
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_8993d00f7b499ae5a96efdc718c58c9d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_fc7b569ca50993e2f003fcfba2d470b6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155012/07/1550120761_240:0:2288:2048_1400x0_80_0_0_c7b655e02879047f9a11501f3f8af36f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
gps, beidou (система навигации), сычуань, глонасс (система навигации), космос - риа наука, китай