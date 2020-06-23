В Приморье южнокорейский телеканал снял фильм о тиграх и леопардах

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Один из крупнейших южнокорейских телеканалов Educational Broadcasting System (EBS) снял в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье документальный фильм об амурских тиграх и дальневосточных леопардах, сообщает учреждение.
Ранее леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, но в начале XX века они были истреблены. Сегодня Южная Корея изучает вопросы возможности восстановления популяции редких кошек.
"Картина носит название "Земля леопарда и тигра" (дословно "Земля "Бома" – таким термином в Корее называют и леопарда, и тигра) и сфокусирована на жизни краснокнижных кошек. Выход документальной эпопеи о редких животных приурочен к 20-летнему юбилею EBS. Через два месяца после премьеры на корейском ТВ фильм появится в интернете", - говорится в сообщении.
Премьерный показ на телеканале прошел 22 июня. Съемки в нацпарке начались в марте 2019 года, а закончились в январе 2020 года. Сотрудники канала использовали фотоукрытия.
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"Леопарды и тигры имеют очень большое значение для всех корейцев и традиционно считаются символом нашей страны… Рассказав своим согражданам о диких кошках России, мы рассчитываем дать новый толчок общественному обсуждению вопроса о возвращении исчезнувших видов животных на Корейский полуостров", – рассказывает продюсер фильма Со Чжун, чьи слова приводятся в сообщении.
Также в фильме рассказывается о харзе, дальневосточном лесном коте и амурском горале.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.
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