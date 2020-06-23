В Приморье южнокорейский телеканал снял фильм о тиграх и леопардах

"Картина носит название "Земля леопарда и тигра" (дословно "Земля "Бома" – таким термином в Корее называют и леопарда, и тигра) и сфокусирована на жизни краснокнижных кошек. Выход документальной эпопеи о редких животных приурочен к 20-летнему юбилею EBS. Через два месяца после премьеры на корейском ТВ фильм появится в интернете", - говорится в сообщении.