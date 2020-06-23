Адмирал рассказал, как нужно ответить на закупку Украиной катеров у США

"В Темрюке мы сохранили небольшой пункт, где можно размещать боевые корабли, для базы, для развития, все это дело было предусмотрено. Развивать надо. Насчет Азовской флотилии, наверное, не стоит раздувать до размеров таких больших организационных единиц, но, тем не менее, какую-то бригаду, плюс пограничники, конечно, мы должны иметь", - сказал РИА Новости Комоедов.

Он уточнил, что для этого пункт в Темрюке можно было бы укомплектовать быстроходными катерами, а также тральщиками, так как в мелководном регионе будет сохраняться минная опасность. Кроме того, туда стоит поставить береговые ракетные комплексы "Редут" и "Рубеж", а также артиллерию.

"В противовес надо принимать какие-то меры. Но они должны быть адекватными. Как говорится, по-суворовски, хотя это море, "не числом, так умением", то есть не количеством, а качеством. Все условия для этого есть. Оружие позволяет дальнобойное. Также важно иметь систему наблюдения, которая могла бы контролировать, в том числе, и то побережье, которое относится к Украине", - добавил адмирал.