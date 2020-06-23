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Адмирал рассказал, как нужно ответить на закупку Украиной катеров у США
Россия сможет легко ответить на приобретение Украиной 16 новых патрульных катеров у США, для этого нужно усилить пункт базирования в Темрюке ракетным и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:26
россия
азовское море
военно-морские силы украины
владимир комоедов
сша
темрюк
украина
безопасность
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россия, азовское море, военно-морские силы украины, владимир комоедов, сша, темрюк, украина, безопасность

Адмирал рассказал, как нужно ответить на закупку Украиной катеров у США

06:26 23.06.2020
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© Фото : Public DomainАмериканский патрульный катер MKVI
Американский патрульный катер MKVI
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россия сможет легко ответить на приобретение Украиной 16 новых патрульных катеров у США, для этого нужно усилить пункт базирования в Темрюке ракетным и артиллерийским вооружением, а также разместить в Азовском море больше катеров и тральщиков, считает бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов.
Так он прокомментировал публикации о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами Mark VI России необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ. США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
"В Темрюке мы сохранили небольшой пункт, где можно размещать боевые корабли, для базы, для развития, все это дело было предусмотрено. Развивать надо. Насчет Азовской флотилии, наверное, не стоит раздувать до размеров таких больших организационных единиц, но, тем не менее, какую-то бригаду, плюс пограничники, конечно, мы должны иметь", - сказал РИА Новости Комоедов.
Он уточнил, что для этого пункт в Темрюке можно было бы укомплектовать быстроходными катерами, а также тральщиками, так как в мелководном регионе будет сохраняться минная опасность. Кроме того, туда стоит поставить береговые ракетные комплексы "Редут" и "Рубеж", а также артиллерию.
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"В противовес надо принимать какие-то меры. Но они должны быть адекватными. Как говорится, по-суворовски, хотя это море, "не числом, так умением", то есть не количеством, а качеством. Все условия для этого есть. Оружие позволяет дальнобойное. Также важно иметь систему наблюдения, которая могла бы контролировать, в том числе, и то побережье, которое относится к Украине", - добавил адмирал.
Однако идея создания отдельной флотилии на Азовском море Комоедову не понравилась, так как подразумевала бы большие организационные сложности. В то же время он порекомендовал усилить не только базу в Темрюке, но и азовское побережье Крыма.
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РоссияАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныВладимир КомоедовСШАТемрюкУкраинаБезопасность
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