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Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
Военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их "провокационный потенциал",... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:59
россия
михаил ненашев (капитан 1-го ранга)
военно-морские силы украины
сша
украина
безопасность
в мире
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россия, михаил ненашев (капитан 1-го ранга), военно-морские силы украины, сша, украина, безопасность, в мире

Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера

06:22 23.06.2020 (обновлено: 09:59 23.06.2020)
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© Фото : U.S. Navy Патрульные катера MKVI
Патрульные катера MKVI
© Фото : U.S. Navy
Патрульные катера MKVI. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военно-морские силы Украины после получения 16 американских катеров будут усилены в боевом плане незначительно, но возрастет их "провокационный потенциал", заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
Так он прокомментировал публикации о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами Mark VI России необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ. США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).

"Закупка Украиной этих катеров … — это только потенциал провокации и создания проблем для судоходства. То есть это такое государственное пиратство они, возможно, разовьют", — сказал Ненашев.

Он добавил, что для противостояния у России достаточно сил в Черноморском и Азовском регионах, создание дополнительных формирований там не требуется. Можно, разве что, усилить морскую пограничную охрану.
"Катера это так, для тех, кто не разбирается, они могут рассказывать. Алюминиевый корпус катера из автомата Калашникова прошивается в легкую … Катера это больше для таможни, для борьбы с контрабандистами. Одного РПГ достаточно, чтобы полностью потопить этот кораблик", — добавил Ненашев.
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Кроме того, по словам председателя ДПФ, Украина столкнется с проблемой комплектования экипажей для новых катеров. В качестве примера он привел переданные США в 2019 году два катера типа Island. Несмотря на то, что прошло уже больше полугода, Украина до сих пор их не "запустила в дело".
В целом поставка американских катеров говорит о печальном положении украинского ВПК, который в советское время был огромен, считает Ненашев.
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РоссияМихаил Ненашев (капитан 1-го ранга)Военно-морские силы УкраиныСШАУкраинаБезопасностьВ мире
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