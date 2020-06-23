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Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Болтоном
Президент США Дональд Трамп заявил, что "хорошо воспользовался" своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:19
джон болтон
дональд трамп
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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джон болтон, дональд трамп, в мире

Трамп заявил, что "очень хорошо воспользовался" Болтоном

06:19 23.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "хорошо воспользовался" своим бывшим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Честно говоря, я думаю, что я очень хорошо им воспользовался, потому что когда люди видели его, они знали, что он был своего рода сумасшедшим. И, возможно, честно говоря, это помогло мне договариваться о хороших сделках", - заявил Трамп в эфире телеканала CBN.

При этом Трамп заявил, что Болтон "был ужасным, у него не было индивидуальности, не было теплоты".
"Я не думаю, что когда-нибудь видел, как этот парень улыбается. Вы видели его улыбающимся? Я спросил: "Джон у тебя есть улыбка?" И он даже не знал, как ответить на вопрос", - сказал Трамп.
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Болтон: Трамп надеялся, что сможет дискредитировать Байдена
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Администрация Трампа утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Болтон говорит, что никаких секретных сведений в книге нет, а Белый дом требовал от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.
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Ранее суд отказался удовлетворить ходатайство администрации о запрете выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", так как тысячи ее экземпляров уже были отправлены в магазины по всей стране и за рубежом, а содержание утекло в СМИ.
При этом судья согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.
Президент США Дональд Трамп приветствовал слова судьи и пообещал, что Болтон заплатит высокую цену за нарушение закона.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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13160010
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