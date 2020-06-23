https://ria.ru/20200623/1573336228.html
СМИ: в Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства КНР
Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе, он задержан, сообщает газета Perfil со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:06
2020-06-23T06:06
аргентина
китай
в мире
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аргентина
китай
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, китай, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости.
Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе
, он задержан, сообщает газета Perfil
со ссылкой на источники.
Он признался, что пытался сломать ворота, чтобы попасть на территорию дипмиссии, потребовал присутствия саперов. В машине не было обнаружено опасных веществ.
Посла во время происшествия в дипмиссии не было.
Предположительно 24-летний мужчина страдает психическим расстройством.
В настоящее время, как убедился корреспондент РИА Новости, подъезды к посольству перекрыты, на месте дежурит федеральная полиция и пожарные. Но в целом обстановка спокойная.
Житель района, где находится посольство, по имени Марсель рассказал РИА Новости, что в около восьми вечера (2.00 мск) услышал сильный удар. "Тут же появилась полиция, приехало много полицейских, все сразу перекрыли, задержали молодого человека", - сказал он.