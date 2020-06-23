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СМИ: в Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства КНР
Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе, он задержан, сообщает газета Perfil со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:06
аргентина
китай
в мире
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аргентина
китай
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/104753/16/1047531657_0:24:2501:1430_1400x0_80_0_0_3973ab3707cb754575a1bd218c9ec113.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аргентина, китай, в мире

СМИ: в Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства КНР

06:06 23.06.2020
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© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе, он задержан, сообщает газета Perfil со ссылкой на источники.
Он признался, что пытался сломать ворота, чтобы попасть на территорию дипмиссии, потребовал присутствия саперов. В машине не было обнаружено опасных веществ.
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
31 января, 21:00
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Посла во время происшествия в дипмиссии не было.
Предположительно 24-летний мужчина страдает психическим расстройством.
В настоящее время, как убедился корреспондент РИА Новости, подъезды к посольству перекрыты, на месте дежурит федеральная полиция и пожарные. Но в целом обстановка спокойная.
Житель района, где находится посольство, по имени Марсель рассказал РИА Новости, что в около восьми вечера (2.00 мск) услышал сильный удар. "Тут же появилась полиция, приехало много полицейских, все сразу перекрыли, задержали молодого человека", - сказал он.
Полиция у ворот посольства США в Сеуле, Южня Корея. Архивное фото
7 июня 2018, 14:38
В Сеуле неизвестный пытался протаранить на машине ворота посольства США
022013
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АргентинаКитайВ мире
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