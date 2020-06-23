СМИ: в Буэнос-Айресе машина врезалась в здание посольства КНР

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Молодой человек врезался на машине в здание посольства Китая в Буэнос-Айресе , он задержан, сообщает газета Perfil со ссылкой на источники.

Он признался, что пытался сломать ворота, чтобы попасть на территорию дипмиссии, потребовал присутствия саперов. В машине не было обнаружено опасных веществ.

Посла во время происшествия в дипмиссии не было.

Предположительно 24-летний мужчина страдает психическим расстройством.

В настоящее время, как убедился корреспондент РИА Новости, подъезды к посольству перекрыты, на месте дежурит федеральная полиция и пожарные. Но в целом обстановка спокойная.