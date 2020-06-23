Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573336170.html
В Приморье восстановили нарушенную ливнями работу пункта пропуска с КНР
Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с КНР в Приморье "Краскино", которая ранее была нарушена из-за энергоаварии в результате ливней и сильного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:03
росгранстрой
китай
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_0:65:3077:1796_1400x0_80_0_0_df3adc73ca313b7211bef2a862450f21.jpg
https://ria.ru/20200602/1572331268.html
https://ria.ru/20200526/1572012981.html
китай
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_0:65:3077:1796_1400x0_80_0_0_df3adc73ca313b7211bef2a862450f21.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_179:0:2908:2047_1400x0_80_0_0_7f6a3f1ea168ee406adba5c095fdfa9b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985012_520:0:2567:2047_1400x0_80_0_0_7241c5b8c2523ce94bc4eae5f7cb96e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росгранстрой, китай, приморский край, общество

В Приморье восстановили нарушенную ливнями работу пункта пропуска с КНР

06:03 23.06.2020
63
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПечати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с КНР в Приморье "Краскино", которая ранее была нарушена из-за энергоаварии в результате ливней и сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского филиала Росгранстроя.
В воскресенье и понедельник в Приморье прошли сильные дожди со штормовым ветром. На реках образовался паводок, подтоплены низины. На улицах Владивостока повалило почти 30 деревьев, в крае отмечались отключения света.
Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае
2 июня, 10:33
В Приморье исчезли очереди из грузовиков перед пунктами пропуска с Китаем
По данным Росгранстроя, с 21 июня контрольные процедуры на автомобильном пункте пропуска "Краскино" на границе с КНР не проводились в связи с отсутствием подачи электроэнергии. Причиной аварийного отключения стали сильные дожди и ветер.
"Мероприятия, которые провели, позволили запитать серверные таможни, которые влияют на эксплуатацию линии грузового направления… Удалось восстановить участок кабельной трассы. Сегодня утром пограничная и таможенная службы начали работы по регламенту, без отставания. Восстановлено движение транспортных средств", - сказал собеседник агентства.
По его словам, скопления машин не было, ранее в очереди стояло только четыре грузовика.
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
26 мая, 15:55
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
000000
Обсудить 0
РосгранстройКитайПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек
Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Историк рассказал, как в Красной армии появилась парадная форма
Виды России. Камчатка
На Камчатке заявили о переходе на "московскую модель" борьбы с COVID-19
Вид из окна российского самолета во время полета
Вывозной рейс из Ташкента доставит 147 россиян в Москву
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Эксперт объяснила, как долго нужно сохранять меры социального контроля
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 28 новых случаев COVID-19
Автомобили скорой помощи
Эксперт рассказал о способах сократить число смертельных ДТП
Морская звезда
В Приморье ученые выделили противоопухолевые вещества из морской звезды
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам ИВЛ "Авента-М"
Порт Пусан в Южной Корее
В генконсульстве в Пусане оценили состояние российских моряков с COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19
Пустая могила
Конкурс по скоростному копанию могил перенесли в Омск
Патрульные катера MKVI
Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
Мужчина работает на ноутбуке
Эксперт рассказал, как защитить корпоративную информацию при кибератаках
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:18В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, разбившемся в Сочи
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
Лента новостейМолния