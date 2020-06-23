В Приморье восстановили нарушенную ливнями работу пункта пропуска с КНР

Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с КНР в Приморье "Краскино", которая ранее была нарушена из-за энергоаварии в результате ливней и сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского филиала Росгранстроя

В воскресенье и понедельник в Приморье прошли сильные дожди со штормовым ветром. На реках образовался паводок, подтоплены низины. На улицах Владивостока повалило почти 30 деревьев, в крае отмечались отключения света.

По данным Росгранстроя, с 21 июня контрольные процедуры на автомобильном пункте пропуска "Краскино" на границе с КНР не проводились в связи с отсутствием подачи электроэнергии. Причиной аварийного отключения стали сильные дожди и ветер.

"Мероприятия, которые провели, позволили запитать серверные таможни, которые влияют на эксплуатацию линии грузового направления… Удалось восстановить участок кабельной трассы. Сегодня утром пограничная и таможенная службы начали работы по регламенту, без отставания. Восстановлено движение транспортных средств", - сказал собеседник агентства.