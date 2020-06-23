https://ria.ru/20200623/1573336170.html
В Приморье восстановили нарушенную ливнями работу пункта пропуска с КНР
Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с КНР в Приморье "Краскино", которая ранее была нарушена из-за энергоаварии в результате ливней и сильного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:03
2020-06-23T06:03
росгранстрой
китай
приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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росгранстрой, китай, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости.
Восстановлена работа автомобильного пункта пропуска с КНР
в Приморье "Краскино", которая ранее была нарушена из-за энергоаварии в результате ливней и сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель Владивостокского филиала Росгранстроя
.
В воскресенье и понедельник в Приморье прошли сильные дожди со штормовым ветром. На реках образовался паводок, подтоплены низины. На улицах Владивостока
повалило почти 30 деревьев, в крае отмечались отключения света.
По данным Росгранстроя, с 21 июня контрольные процедуры на автомобильном пункте пропуска "Краскино" на границе с КНР не проводились в связи с отсутствием подачи электроэнергии. Причиной аварийного отключения стали сильные дожди и ветер.
"Мероприятия, которые провели, позволили запитать серверные таможни, которые влияют на эксплуатацию линии грузового направления… Удалось восстановить участок кабельной трассы. Сегодня утром пограничная и таможенная службы начали работы по регламенту, без отставания. Восстановлено движение транспортных средств", - сказал собеседник агентства.
По его словам, скопления машин не было, ранее в очереди стояло только четыре грузовика.