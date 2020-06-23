Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины", - уточнил Тавадян.