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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573336102.html
Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19
Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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https://ria.ru/20200622/1573317816.html
"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции". Это не скептики, а глупцы. В случае серьезных эпидемий они первыми склеивают ласты.
29
Ну так пусть склеивают,ты то сиди себе в танке и помалкивай,когда выйдешь может все дурачки то повымрут и будешь жить припеваючи.
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москва
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1400x0_80_0_0_02b9177589dc44e2f5c7e5bf18f85a8c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Ученый назвал причину долгого угасания эпидемии COVID-19

05:51 23.06.2020
14432
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Ссылаясь на данные опросов россиян, эксперт отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.
"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины", - уточнил Тавадян.
Он отметил, что еще долго будут выявляться новые случаи заболевания и плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена всеобщая вакцинация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
"Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции". Это не скептики, а глупцы. В случае серьезных эпидемий они первыми склеивают ласты.
23 июня, 06:04
ЛКЛысый Кучерявый
1900019
Ну так пусть склеивают,ты то сиди себе в танке и помалкивай,когда выйдешь может все дурачки то повымрут и будешь жить припеваючи.
23 июня, 06:28
сергей петров
830107
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