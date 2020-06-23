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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573336021.html
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

05:47 23.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 22 новых случаев 13 локальные (все в Пекине), 9 – ввозные.
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В понедельник в Китае выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 418 случаев коронавирусной инфекции, 78 425 человек выздоровели, 359 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1885, выздоровели 1798 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 21 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1161 случай заражения (пять человек скончались, 1078 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 435 вылечились).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
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