В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 22 новых случаев коронавируса и семь бессимптомных носителей, ни одного пациента, вылечившегося от COVID-19, не выписали, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 22 новых случаев 13 локальные (все в Пекине ), 9 – ввозные.

В понедельник в Китае выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 418 случаев коронавирусной инфекции, 78 425 человек выздоровели, 359 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1885, выздоровели 1798 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 21 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 99 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии был выявлен 1161 случай заражения (пять человек скончались, 1078 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 435 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.