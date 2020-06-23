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Ученые заявили о 8,7 миллиона заболевших COVID-19 в США в марте
Американские ученые предполагают, что более 8,7 миллиона жителей США были заражены COVID-19 в марте, однако 80% заболевших не тестировали на коронавирус. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
корнелльский университет
пенсильвания
монтана
сша
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, корнелльский университет, пенсильвания, монтана, сша, в мире

Ученые заявили о 8,7 миллиона заболевших COVID-19 в США в марте

05:46 23.06.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesСторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
© AP Photo / Damian Dovarganes
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американские ученые предполагают, что более 8,7 миллиона жителей США были заражены COVID-19 в марте, однако 80% заболевших не тестировали на коронавирус.
Ученые из университета штата Пенсильвания, Корнелльского университета и университета штата Монтана оценивали число людей с симптомами ОРВИ, которых не проверяли на наличие коронавируса. Выяснилось, что в марте был существенный скачок таких случаев.
"Примечательно, что масштаб наблюдаемого всплеска заболевания, похожего на грипп, соответствует более 8,7 миллионам новых случаев в течение последних трех недель марта по сравнению с примерно 100 тысячами случаев, которые были официально зарегистрированы за тот же период", - говорится на сайте университета.
"Все эти результаты позволяют предположить концептуальную модель эпидемии COVID-19 в США, характеризующуюся быстрым распространением в США, при котором более 80% инфицированных пациентов остались не диагностированными", - говорится в тексте исследования, опубликованного на сайте журнала Science Traslational Medicine.
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В сообщении на сайте университета Пенсильвании говорится, что, по официальным данным, в этот период марта число заболевших составляло 100 тысяч.
"Сначала я не мог поверить, что наша оценка верная. Но мы поняли, что случаи смерти в США удваивались каждые три дня, наши подсчеты уровня заражения соответствовали удвоению каждые три дня после того, как стало известно о первом случае заражения в Вашингтоне 15 января", - приводятся на сайте университета Пенсильвании слова ученого Джастина Сильвермана.
По последним данным университета Хопкинса, в США зафиксированы 2,3 миллиона случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Корнелльский университетПенсильванияМонтанаСШАВ мире
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