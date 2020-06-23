Ученые заявили о 8,7 миллиона заболевших COVID-19 в США в марте

"Примечательно, что масштаб наблюдаемого всплеска заболевания, похожего на грипп, соответствует более 8,7 миллионам новых случаев в течение последних трех недель марта по сравнению с примерно 100 тысячами случаев, которые были официально зарегистрированы за тот же период", - говорится на сайте университета.