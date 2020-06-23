https://ria.ru/20200623/1573335918.html
В Мексике умерли 759 пациентов с COVID-19
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4577 и составляет 185 122, скончались 759 человек с вирусом, сообщил... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:40
2020-06-23T05:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, мексика, в мире
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости.
Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике
за последние сутки выросло на 4577 и составляет 185 122, скончались 759 человек с вирусом, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"По состоянию на 22 июня подтверждены 185 122 случая COVID-19, скончались 22 584 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Власти изучают 57 281 подозрительный случай заболеваний и 1874 летальных случая. За сутки подтверждены 759 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.
С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.
В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.