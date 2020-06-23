В Мексике умерли 759 пациентов с COVID-19

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

© Guillermo Arias Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 4577 и составляет 185 122, скончались 759 человек с вирусом, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"По состоянию на 22 июня подтверждены 185 122 случая COVID-19, скончались 22 584 человека", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Власти изучают 57 281 подозрительный случай заболеваний и 1874 летальных случая. За сутки подтверждены 759 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

С понедельника вступили в силу новые рекомендации минздрава, согласно которым для 17 штатов из 32 максимальная угроза заражения COVID-19 красного уровня снижена до оранжевого - высокая опасность.

В этих штатах ослаблены ограничения, связанные с посещением публичных мест. Парикмахерским и салонам красоты разрешено принимать посетителей с половинной загрузкой зала. Кинотеатры, церкви и торговые центры могут принимать 25% посетителей, рестораны и отели - 30-40%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.