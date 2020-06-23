На Камчатке заявили о переходе на "московскую модель" борьбы с COVID-19

"Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдет на убыль. Первые результаты мы уже видим. Реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. Сегодня у нас развернуты 816 коек в семи стационарах, причем 300 коек постоянно доступны. Это существенно превышает нормативы Минздрава РФ", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Владимира Солодова.

По его словам, также к концу недели на Камчатке будет окончательно отлажена новая система работы лабораторий. Результаты анализов на наличие инфекции будут проводиться в течение 48 часов.

По данным властей, в регионе развернуты госпитали "долечивания". Амбулаторных больных, которые переносят COVID-19 в легкой форме дома, теперь бесплатно обеспечивают специальными медикаментами. Кроме того, продолжается привлечение специалистов из других регионов. На смену тем, у кого заканчиваются командировка на Камчатку, в ближайшее время прибудут еще 10 гражданских и три военных медика.