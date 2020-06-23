https://ria.ru/20200623/1573335884.html
На Камчатке заявили о переходе на "московскую модель" борьбы с COVID-19
Камчатка завершает перенастройку системы здравоохранения и переходит на "московскую модель" борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:38
2020-06-23T05:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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сергей собянин
москва
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Камчатка завершает перенастройку системы здравоохранения и переходит на "московскую модель" борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что данные мероприятия проведены по рекомендациям группы специалистов, которых отправил в помощь Камчатке мэр Москвы Сергей Собянин
.
"Рассчитываем, что "московская модель" даст у нас такой же эффект, как в столице, и рост заболеваемости пойдет на убыль. Первые результаты мы уже видим. Реализованы задачи по наращиванию коечного фонда. Сегодня у нас развернуты 816 коек в семи стационарах, причем 300 коек постоянно доступны. Это существенно превышает нормативы Минздрава РФ", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Владимира Солодова.
По его словам, также к концу недели на Камчатке будет окончательно отлажена новая система работы лабораторий. Результаты анализов на наличие инфекции будут проводиться в течение 48 часов.
По данным властей, в регионе развернуты госпитали "долечивания". Амбулаторных больных, которые переносят COVID-19 в легкой форме дома, теперь бесплатно обеспечивают специальными медикаментами. Кроме того, продолжается привлечение специалистов из других регионов. На смену тем, у кого заканчиваются командировка на Камчатку, в ближайшее время прибудут еще 10 гражданских и три военных медика.
По последним данным, в Камчатском крае
зарегистрированы 1 793 человека, инфицированные COVID-19, из них 573 человека уже выздоровели, 38 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.