Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза", — сказал Тавадян.

Как уточнил эксперт, в Москве и области пик эпидемии пройден и показатели летальности будут снижаться. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато, началось снижение заболеваемости и смертей.

"Москва был эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности. Кроме того, свою роль сыграло и то, что в Москве относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования", — сказал Тавадян.

Эксперт уточнил, что значительно снижение летальных исходов ждет Москву, Калмыкию, Биробиджан , Осетию, Ненецкий Автономный округ, Севастополь, Ярославль, Казань, Мурманск, Смоленск, Вологду, Чечню, Санкт-Петербург, Удмуртию, Рязань, Калугу, Башкирию, Дагестан, Московскую область, Киров, Ингушетию, Красноярск, Нижний Новгород, Краснодар, Тамбов, Калининград, Владимир, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Орел, Волгоград, Астрахань, Адыгею, Екатеринбург и Ленинградскую область.

Тавадян также перечислил регионы и города, которые последние преодолеют пик летальных исходов: Карачаево-Черкессия, Челябинск , Чита, Иркутск , Карелия, Владивосток, республика Алтай, Томск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Курган, Омск, Ставрополь.

"Интересно, что изначально один из самых высоких показателей зарегистрированных случаев был в Чечне, из официальной же статистики следует, что Чечня первая преодолела пик заболеваемости. Между тем, ситуация в других субъектах Северного Кавказа ситуация отличается. Основная часть субъектов одними из первых преодолели пик, а Карачаево-Черкесия и Ставрополь пока отстают. Подобная ситуация с неравномерностью протекания эпидемии по субъектам наблюдается в Северо-Западном и Южном федеральных округах. Последние субъекты, которые преодолеют пик, в основном из Уральского региона", — пояснил Тавадян.

Эксперт напомнил, что, согласно официальной статистике, в России показатель смертности пока сильно не отличается от среднего показателя предыдущих годов. Это объясняется тем, что средний возраст летального исхода от COVID-19 в России 68 лет.

Ученый также заявил, что число людей, заболевших COVID-19 в России, сейчас может составлять от 1,9 до 8 миллионов человек.

"Если считать, что степень инфекционной летальности составляет от 0,10% до 0,41% и в России по состоянию 20 июля было зарегистрировано 8002 летальных исходов, то реальное число заболевших людей должно составлять от 1,9 до 8 миллиона человек", — сообщил Тавадян.

Ученый отметил, что если руководствоваться его расчетом, то число заболевших в России составляет от 1,2% до 5,5% населения.