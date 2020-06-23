В Сети раскритиковали Веру Брежневу за внешний вид на репетиции

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Сети раскритиковали певицу Веру Брежневу за якобы неженственный вид.
В своей публикации в инстаграме артистка показала видео репетиции танца с украинским певцом Монатиком. Юзеры в комментариях к этому посту негативно оценили внешний вид певицы, чем и привлекли ее внимание.
"Монатик супер! Брежневу как женщину не воспринимаю", — написала @rimma_rimma1987.
"Ну воспринимайте меня как мужчину", — парировала Брежнева.
Шуточный ответ певицы рассмешил ее поклонников. Некоторые из них также вступились за Брежневу и раскритиковали ее оппонентку. Однако пользователи инстаграма оставили и другие негативные комментарии в адрес певицы.
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"Вера, дорогая, начните пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой. <…> Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины-друга или партнера?" — спросила @svetlana_gritcenyuk.
"А вы попробуйте репетировать в юбке такие танцы", — посоветовала ей Брежнева.
Также на вопрос подписчика о желании вернуться в состав группы "ВИА Гра" артистка с иронией заявила, что "слишком стара" для этого музыкального коллектива.
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