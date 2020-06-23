https://ria.ru/20200623/1573335567.html
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус сейчас не будут давать публичных отчетов о расставании. Об этом заявил знакомый артистки в беседе с газетой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:17
2020-06-23T08:11
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dfbb20d196e553a451b7759153696d28.jpg
https://ria.ru/20200623/1573333664.html
Nikki_5519
И чё? Не они первые, не они последние. Это что последние достижения нашей культуры?
14
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_dfbb20d196e553a451b7759153696d28.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_46:0:1823:1333_1400x0_80_0_0_d687fba6329be7286419e17ba7de9072.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/97252/17/972521787_268:0:1601:1333_1400x0_80_0_0_32519c161f4defbd9e3583d84cb68c83.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)