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Адмирал оценил готовность ЧФ отразить возможные угрозы со стороны Украины
Создавать Азовскую флотилию в составе Черноморского флота (ЧФ) нет необходимости, сил и средств флота вполне достаточно, чтобы нейтрализовать любую возможную... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:02
россия
виктор кравченко
азовское море
военно-морские силы украины
черноморский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
темрюк
украина
безопасность
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россия, виктор кравченко, азовское море, военно-морские силы украины, черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), темрюк, украина, безопасность

Адмирал оценил готовность ЧФ отразить возможные угрозы со стороны Украины

05:02 23.06.2020
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© AP Photo / Sergey PonomarevКорабль Черноморского флота РФ
Корабль Черноморского флота РФ
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Корабль Черноморского флота РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Создавать Азовскую флотилию в составе Черноморского флота (ЧФ) нет необходимости, сил и средств флота вполне достаточно, чтобы нейтрализовать любую возможную угрозу, исходящую в зоне его оперативной ответственности, в том числе от ВМС Украины в Азовском море, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба Военно-морского флота РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.
Так он прокомментировал публикации о том, что в ответ на усиление ВМС Украины американскими катерами Mark VI России необходимо рассмотреть возможность создания Азовской флотилии в составе ЧФ. США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II).
"В операционную зону ответственности Черноморского флота входят Черное, Азовское и Средиземное моря. Структура флота сформирована таким образом, чтобы купировать угрозы на любом направлении в данном регионе. Азовское море не является исключением, дополнительных командований формировать здесь не имеет смысла, сил достаточно", - сказал Кравченко.
Он подчеркнул, что силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) направлены именно на обеспечение безопасности в районе Азовского моря, где в Темрюке находится пункт базирования кораблей ЧФ.
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Адмирал также отметил, что в районе Азовского моря сконцентрированы мощные силы морской пограничной службы ФСБ России. В случае необходимости возможна переброска речными артериями сил Каспийской флотилии.
"Однако вряд ли это понадобится. История конфликта с Грузией в 2008 году и провокация бронекатеров ВМС Украины в 2018 году свидетельствует о том, что у провокаторов нет шансов против Черноморского флота", - заявил Кравченко.
Первые американские катера Mark VI в составе ВМС Украины могут появиться уже в этом году, а полностью контракт будет выполнен к 2022 году. Его сумма составляет 600 миллионов долларов, в рамках договора будет проводиться обучение украинских экипажей и техническая поддержка.
Mark VI имеет водоизмещение 72 тонны, скорость достигает 48 узлов. На вооружении находятся две автоматические 25-миллиметровые артустановки Mk 38 Mod 2, а также по шесть 7,62- миллиметровых и 12,7-миллиметровых пулеметов на турелях. Кроме того, после модернизации на новых катерах могут быть установлены малогабаритные ракеты типа AGM-176C Griffin B (Block II).
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РоссияВиктор КравченкоАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТемрюкУкраинаБезопасность
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