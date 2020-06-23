Ученые предупредили о риске схода поездов в шести регионах

"В последней декаде июня на Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей сохранялась высокая дневная температура свыше 30 градусов и отсутствовали осадки. Такая ситуация повышает риск схода железнодорожных составов по причине тепловой деформации железнодорожного полотна", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.