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Ученые предупредили о риске схода поездов в шести регионах
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:50
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), происшествия

Ученые предупредили о риске схода поездов в шести регионах

04:50 23.06.2020
2307
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор. Архивное фото
Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске схода железнодорожных составов на этой неделе на территории шести регионов страны из-за тепловой деформации железнодорожного полотна.

"В последней декаде июня на Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей сохранялась высокая дневная температура свыше 30 градусов и отсутствовали осадки. Такая ситуация повышает риск схода железнодорожных составов по причине тепловой деформации железнодорожного полотна", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
Пассажирский поезд
7 июня, 05:59
На Красноярской железной дороге поезда направили в объезд из-за подмыва
522404
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Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Происшествия
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