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Трамп обвинил Обаму в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:45
дональд трамп
роберт мюллер
барак обама
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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дональд трамп, роберт мюллер, барак обама, сша, в мире

Трамп обвинил Обаму в госизмене

04:45 23.06.2020 (обновлено: 06:45 23.06.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Дональд Трамп на встрече с президентом США Бараком Обамой в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене, заявив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.

"Это государственная измена. Смотрите, когда я выступал очень давно, я сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали, это было сказано в кавычках и означало современные методы прослушки... Они шпионили за моей кампанией, я уже говорил это очень давно. Как оказывается, я был прав", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBN News.

Трамп неоднократно заявлял, что сотрудники спецслужб США вели слежку за его предвыборной кампанией в 2016 году. Расследование против Трампа проводилось ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме. Оно носило кодовое название "Ураган перекрестного огня" (Crossfire hurricane). Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет.
Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
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Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
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Дональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаСШАВ мире
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