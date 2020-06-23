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Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем, сообщили в Белом доме
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:34
дональд трамп
китай
сша
в мире
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
дональд трамп, китай, сша, в мире, экономика

Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем, сообщили в Белом доме

04:34 23.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на предвыборном митинге
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем на фоне предположений в США о происхождении коронавируса из Китая.
"Она прекращена", - заявил Наварро в эфире телеканала Fox News на вопрос о том, прекращена ли сделка.
"Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, и уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется", - сказал Наварро.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма и мешают тем самым реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование о том, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вина Китая будет доказана.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20
2 июня, 09:48Акценты
Пекин подложил Вашингтону свинью. Куда идет торговая сделка?США своим решением вмешаться в отношения Пекина и Гонконга свели на нет все переговоры по торговой сделке. С чем же теперь Дональду Трампу идти на выборы?
14302016
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Дональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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