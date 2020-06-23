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Новое оружие России
https://ria.ru/20200623/1573335297.html
В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров
Российские спецподразделения получат парашютную систему "Штурм", позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сообщил в интервью РИА Новости советник... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:51
новое оружие россии
технодинамика
сергей хурсевич
ростех
безопасность
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
технодинамика, сергей хурсевич, ростех, безопасность

В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров

04:32 23.06.2020 (обновлено: 05:51 23.06.2020)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники спецназа
Сотрудники спецназа
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Сотрудники спецназа. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские спецподразделения получат парашютную систему "Штурм", позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сообщил в интервью РИА Новости советник гендиректора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

"Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать. Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение", — сказал Хурсевич.

По его словам, пока в мире никто ничего подобного не сделал. "Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату", — пояснил Хурсевич.
Он добавил, что использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. "Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле", — сказал собеседник агентства.
Согласно данным на сайте разработчика, десантная парашютная система "Штурм" безранцевого типа позволит бойцам спецподразделений десантироваться с высоты 70-80 метров.
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Новое оружие РоссииТехнодинамикаСергей ХурсевичРостехБезопасность
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