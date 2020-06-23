Эксперт рассказал о способах сократить число смертельных ДТП

ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Только комплексные меры - разделение потоков движения автомобилей и снижение максимально допустимой скорости - помогут снизить аварийность на дорогах, рассказал РИА Новости директор компании Transport Planning Associates Нэйтан Хэнкс.

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице. После этого лобового столкновения в Госдуме предложили установить отбойники на опасных участках Садового кольца и других автодорог.

"Мне кажется, что комбинация различных мер может здесь стать ответом. Решения могут применяться разные, в зависимости от того, находится ли дорога в жилом районе и ее функций: соединение двух жилых зон, обслуживание местных жителей, магазинов или офисов... Любые изменения или решения по повышению безопасности и снижению количества пострадавших при ДТП должны приниматься после анализа статистики происшествий, если такие данные доступны", - сказал эксперт.

По его словам, в ситуации с лобовыми столкновениями разделительный барьер между разнонаправленными полосами движения был бы полезен.

"Он предотвратил бы лобовые столкновения, считающиеся самыми опасными. Однако такое решение требует значительного дорожного пространства, и в некоторых случаях может быть неприменимо", - отметил Хэнкс.

Он считает, что в городах необходимо снижать максимально допустимую скорость.

"Мне кажется, что (в Москве) есть потенциал для снижения лимита скорости. Если брать в качестве примера Лондон , то в большей части центра района Сити максимальная скорость ограничена 20 милями в час (32 километра в час), то же ограничение действует во многих других районах центрального Лондона. Это сделано в интересах безопасности и для продвижения других способов передвижения по городу, в частности, на велосипеде и пешком. Все это также поможет уменьшить заторы на дорогах", - добавил Хэнкс.

Он напомнил, что до введения ограничения в 20 миль в час, максимально разрешенная скорость в этих районах была 30 и 40 миль в час (48 и 64 километра в час соответственно).

Около двух лет назад власти Лондона приняли решение ввести с мая 2020 года более жесткое ограничение максимальной скорости для автомобилей в центре Лондона. В центральном Лондоне на значительной части основных улиц скорость движения ограничивается 20 милями в час, все камеры слежения перенастроены, а за превышение выписывается штраф от 100 фунтов стерлингов с начислением водителю трех штрафных баллов. К 2024 году на дорогах в небольших городах-спутниках лимит скорости будет снижен с 50 миль в час до 40, с 40 до 30 или до 20 миль в час, где это допустимо. Также власти города планируют модернизацию нескольких пешеходных переходов на наиболее аварийных участках и установку на дорогах "лежачих полицейских".