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"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:17
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
россия
иван ургант
аляска
сша
гренландия
общество - видео
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573231452.html
Ургант - довольно злой человек, чаще всего по отношению к России, но и в данном случае лезущий не в свое дело. Его дочь тем временем с черным радикалом на погромах носит картонки с надписями вроде: "вы отымели нас хуже, чем мы отымели ваших дочерей". Конечно же это счастливый союз и уважительное отношение. Элитка вот именно настолько и гнила. Над собой пусть посмеется.
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россия
аляска
сша
гренландия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:128:2759:1680_1400x0_80_0_0_e92266c031a2cec9659e9465247e8083.jpg
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, россия, иван ургант, аляска, сша, гренландия, общество - видео, в мире

"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

04:17 23.06.2020
15708
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого EskimoPie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием "эскимо" и с логотипом в виде человека в куртке с меховой отделкой.
Ургант назвал подобную идею спорной.

"Если идти дальше, то нужно переименовать вещи, которые могут обидеть: вьетнамки, чешки, польку, болгарку, толстовку", — сыронизировал телеведущий.

Размышляя над тем, как можно переименовать эскимо, он предложил отталкиваться от внешнего вида мороженого.

"Снаружи черный, внутри белый, его любят дети — Майкл Джексон", — пошутил Ургант.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли по всей стране, во многих городах были снесены памятники южанам — героям гражданской войны в Соединенных Штатах.
Производство мороженого
20 июня, 14:33
На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо
6216424016
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРоссияИван УргантАляскаСШАГренландияОбщество - ВидеоВ мире
Популярные комментарии
Ургант - довольно злой человек, чаще всего по отношению к России, но и в данном случае лезущий не в свое дело. Его дочь тем временем с черным радикалом на погромах носит картонки с надписями вроде: "вы отымели нас хуже, чем мы отымели ваших дочерей". Конечно же это счастливый союз и уважительное отношение. Элитка вот именно настолько и гнила. Над собой пусть посмеется.
23 июня, 04:22
ИЯИбрагим Яблоков
18942016
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