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В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе статус "молодого специалиста" и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T06:47
антон котяков
общество
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РИА Новости
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353
60
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антон котяков, общество

В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"

04:08 23.06.2020 (обновлено: 06:47 23.06.2020)
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе статус "молодого специалиста" и распространить права и льготы по статусу на профессиональных стажеров.

"Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус "молодого специалиста" с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров", — говорится в письме за подписью члена ОП Российской Федерации Артема Кирьянова (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).

Авторы инициативы поясняют, что в настоящее время такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу. Кроме того, нынешними нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для россиян, претендующих на этот статус: в основном это 35 лет, но в некоторых субъектах — 30 лет.
При этом, отмечается в документе, в ближайший период молодых специалистов ожидают проблемы с трудоустройством и уровнем заработной платы на рынке, перенасыщенным высвободившимися опытными кадрами.
"Сегодня в России почти 2,5 млн человек официально безработные. Это значительная нагрузка на рынок труда. Многие опытные кадры сейчас окажутся в процессе поиска работы и выиграют в сравнении с молодежью. Такая жесткая конкуренция плюс общая экономическая ситуация негативно скажутся и на зарплатах. Вчерашним выпускникам будут платить еще меньше. Поэтому молодые специалисты нуждаются в дополнительной поддержке на уровне государства" — сказала РИА Новости директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
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