В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Общественники направили министру труда и соцзащиты Общественники направили министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложением закрепить в Трудовом кодексе статус "молодого специалиста" и распространить права и льготы по статусу на профессиональных стажеров.

"Просим вас совместно с Институтом прогрессивного образования законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации статус "молодого специалиста" с поднятием федерального возраста по статусу до 35 лет. Также предлагаем законодательно установить права и льготы по статусу и распространить их в равной мере на профессиональных стажеров", — говорится в письме за подписью члена ОП Российской Федерации Артема Кирьянова (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).

Авторы инициативы поясняют, что в настоящее время такой статус не закреплен на федеральном уровне и не имеет нормативно-правовой силы значения по Трудовому кодексу. Кроме того, нынешними нормативно-правовыми актами регионов устанавливается разный возрастной ценз для россиян, претендующих на этот статус: в основном это 35 лет, но в некоторых субъектах — 30 лет.

При этом, отмечается в документе, в ближайший период молодых специалистов ожидают проблемы с трудоустройством и уровнем заработной платы на рынке, перенасыщенным высвободившимися опытными кадрами.