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Эксперт рассказал, как защитить корпоративную информацию при кибератаках
Одной из главных ценностей для кибермошенников в последнее время стала корпоративная информация, защитить ее при интернет-атаках можно при помощи резервного... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:03
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
сша, технологии, общество

Эксперт рассказал, как защитить корпоративную информацию при кибератаках

04:03 23.06.2020
185
© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке
© Fotolia / DragonImages
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одной из главных ценностей для кибермошенников в последнее время стала корпоративная информация, защитить ее при интернет-атаках можно при помощи резервного копирования, при этом чем больше будет копий – тем лучше, рассказал РИА Новости специалист по информационной безопасности компании Avast Луис Корронс.
По словам эксперта, резервное копирование может нейтрализовать действия злоумышленников. "Если атака будет успешной, и у киберпреступников получится украсть или уничтожить информацию, которая критично важна для компании, резервные копии смогут вернуть данные. Других надежных способов вернуть утраченную информацию нет: если злоумышленники требуют выкуп, далеко не факт, что при его уплате данные вернутся владельцу", - поясняет он.
"Сейчас это как никогда важно, потому что многие сотрудники работают удаленно. Чем больше вы сделаете резервных копий, тем лучше: хранение информации в двух местах, например в облаке и на внешнем жестком диске, может помочь лучше обеспечить безопасность информации", - подчеркнул Корронс, добавив, что для хранения информации можно дополнительно использоваться сетевые хранилища и флэш-накопители.
Примером важности резервного копирования, по его словам, является масштабная атака вируса-вымогателя WannaCry, которая произошла в мае 2017 года и затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США.
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"Вымогатели нанесли ущерб огромному количеству предприятий по всему миру. Тем не менее, многие компании смогли быстро восстановить свои данные, благодаря вовремя проведенным резервным копированиям. Другим повезло меньше: некоторые организации потерпели значительные убытки из-за простоя в результате атаки. WannaCry показал, что резервное копирование данных может сделать атаку краткосрочной, решаемой проблемой, которая не повлечет за собой долгосрочный масштабный ущерб", - отметил Корронс.
Подводя итоги, эксперт посоветовал руководителям компаний внести автоматическое резервное копирование в свод правил ИТ-безопасности.
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