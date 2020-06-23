Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573335103.html
Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19
Россияне не снизили покупки мороженого в июне 2020 года в годовом выражении, несмотря на коронавирус, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:52
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155759/98/1557599892_0:0:2811:1581_1400x0_80_0_0_ccafd3deb93288e5332635de347b9bbe.jpg
https://ria.ru/20200617/1573066676.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155759/98/1557599892_0:0:2811:1581_1400x0_80_0_0_ccafd3deb93288e5332635de347b9bbe.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155759/98/1557599892_82:0:2811:2047_1400x0_80_0_0_3938801e8299ecfeb3d1ba41d5710d5c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155759/98/1557599892_694:0:2741:2047_1400x0_80_0_0_d0aceec81ee495060e12690a71d915ea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Россияне не стали покупать меньше мороженого, несмотря на COVID-19

03:52 23.06.2020
355
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМороженое в рожке
Мороженое в рожке
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне не снизили покупки мороженого в июне 2020 года в годовом выражении, несмотря на коронавирус, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали данные о продажах мороженого с 1 по 21 июня, поступившие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.
"Средний чек при покупке мороженого составил 86 рублей, что на 1% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении практически достиг прошлогоднего уровня, всего на 3% ниже аналогичного периода прошлого года", - подсчитали аналитики.
Для сравнения, в Москве средний чек составил 117 рублей, это на 5% выше, чем в прошлом году, а объем продаж отстал от прошлогодних показателей на 33%.
Наибольшим спросом у россиян пользовались пломбир, эскимо и сливочное мороженое.
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
17 июня, 14:57
Врач объяснила вред мороженого и холодных напитков в жару
500001
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
Сотрудница в операционном зале банка
Эксперты выяснили, почему россияне откладывают рефинансирование кредитов
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге
Трамп решил расторгнуть торговую сделку с Китаем, сообщили в Белом доме
Взорванный немцами мост через Оку в Орле
В Орловской области нашли колодец, куда сбрасывали детей из концлагеря
Ключи в замочной скважине
Москвичка заперла в квартире пятерых детей и уехала на дачу
Автомобили скорой помощи
Эксперт рассказал о способах сократить число смертельных ДТП
Полиция
Пропавшего в Пензе шестилетнего мальчика нашли на детской площадке
Копия фрески Тайная вечеря Леонардо да Винчи
Оцифрованная копия "Тайной вечери" дает возможность изучить детали фрески
Телеведущий Иван Ургант
"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
На участке границы Украины с Россией
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
Трудовая книжка
В Трудовом кодексе предложили закрепить статус "молодого специалиста"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции по "Северному потоку — 2"
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
09:40В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Лента новостейМолния