Историк рассказал о путанице со Знаменем Победы в 1945 году

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Знаменем Победы из-за путаницы мог стать флаг, не имеющий отношения к штурму Рейхстага, заявил РИА Новости Владимир Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея Знаменем Победы из-за путаницы мог стать флаг, не имеющий отношения к штурму Рейхстага, заявил РИА Новости Владимир Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея ВС РФ , где сейчас хранится главный символ победы.

"Знамя Победы, которым был признан штурмовой флаг 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии (79-го стрелкового корпуса третьей ударной армии 1-го Белорусского фронта) планировалось показать во время парада на Красной площади в июне 1945 года, для этого было отдано распоряжение доставить Знамя Победы в Москву. Предполагалось, что оно все еще находится на куполе Рейхстага, его сняли и подготовили к отправке, но, как выяснилось, это было другое знамя. Знамя Победы все это время хранилось в штабе 150-й стрелковой дивизии. Ранее она была выведена из Берлина, и, уходя, командование приняло решение снять свой штурмовой флаг, а на Рейхстаг установить другой, не имеющий отношения к штурму Рейхстага", - заявил Афанасьев.

Историк рассказал, что комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзалин, который до этого был командующим другой – Пятой ударной армией - ничего не знал о замене, поэтому распорядился снять знамя с Рейхстага и готовился отправить его в Москву . Фотография о том, как снимают знамя, появилась в прессе, в Третьей ударной армии это увидели и доложили о ситуации заместителю Верховного главнокомандующего маршалу Георгию Жукову.

"В дивизии решили подстраховаться, и чтобы больше не было путаницы решили подписать знамя. Так появилась первая надпись - 150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. див., которую нанесли простой белой краской. В таком виде флаг привезли в штаб корпуса, где сначала возмутились, а потом от себя добавили - 79 с. к. 3У. А. 1Б. Ф.", - рассказал эксперт.

Историк отметил, что с этими надписями Знамя Победы сохранилось до наших дней, "при этом хорошо заметно, что надписи сделаны разным шрифтом".

"Для транспортировки знамени был выделен отдельный военно-транспортный самолет Ли-2 , который также доставил в Москву знамённую группу, в которую входил капитан Степан Неустроев, лейтенант Алексей Берест, Константин Самсонов, младший сержант Михаил Егоров и Мелитон Кантария ", - рассказал историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов

Эксперт отметил, что соблюдался полный церемониал, что говорит о том, что уже в то время со знаменем обращались как с реликвией.

"Знамя Победы так и не появилось на параде, у знаменосцев не оказалось достаточной строевой подготовки (у Неустроева было несколько ранений, в том числе в ногу, он хромал), при этом у них было мало времени на подготовку, поэтому на генеральной репетиции они вырвались далеко вперед, Жуков приказал посадить их на трибуну. Было решено, что Знамя Победы выноситься не будет совсем", - рассказал Афанасьев

Историк отметил, что только в честь 20-летия Победы в 1965 году знаменная группа впервые пронесла Знамя Победы в том составе, в котором планировали в 1945 году. Знаменосцы к тому времени не являлись действующими военнослужащими.

"О Знамени Победы, которое нужно водрузить в Берлине, задумались за год до конца войны. Первоначально было изготовлено полотнище, которое оказалось неудобным для водружения. Поэтому военным советом Третьей ударной армии, в полосе которой был центр Берлина, было принято решение изготовить девять штурмовых флагов, и сделали из того, что нашли - полотнище, красный сатин, древко – гардины. С одной стороны был изображен серп и молот со звездочками, на обратной стороне у древка на полотнище пронумеровали от одного до девяти по количеству дивизий. В результате Знаменем Победы стало знамя с номером пять", - заявил эксперт.

Историк рассказал, что сегодня оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил и никуда оттуда не выносится.