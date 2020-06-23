"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Проект "Морской старт" без государственной поддержки не выйдет на самоокупаемость даже при оптимистичном сценарии – высоком спросе на пусковые услуги, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.

Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией " Росатом ".

Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом", рассматривая перспективы покупки комплекса, составили пять сценариев возобновления работы комплекса. Три из них не предусматривают господдержки: "пессимистичный" вариант подразумевает один пуск с "Морского старта" в два года, "базовый" – один пуск в год, "оптимистичный" – шесть стартов в год.

Все три варианта убыточны для госкорпорации. "Проект не окупается", - подписано под этими сценариями.

Выход на окупаемость возможен только в двух сценариях, которые предусматривают разный уровень господдержки – 11,8 миллиарда рублей (или 13% от необходимых инвестиций для возобновление работы комплекса) и 72 миллиарда рублей (или 79% необходимых инвестиций).

Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса оценивается в 11 миллиардов рублей.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".