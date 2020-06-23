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"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки
Проект "Морской старт" без государственной поддержки не выйдет на самоокупаемость даже при оптимистичном сценарии – высоком спросе на пусковые услуги, говорится РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:34
хочу стать космонавтом
sea launch ag
роскосмос
морской старт (космодром)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sea launch ag, роскосмос, морской старт (космодром), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

"Росатом" подсчитал, что "Морской старт" не окупится без господдержки

03:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка платформы космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Швартовка платформы космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Проект "Морской старт" без государственной поддержки не выйдет на самоокупаемость даже при оптимистичном сценарии – высоком спросе на пусковые услуги, говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.
Ранее сообщалось о возможной покупке комплекса госкорпорацией "Росатом".
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
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"Росатом" оценил стоимость космодрома "Морской старт"
Департамент управления инвестиционной деятельностью и управление поддержки новых бизнесов госкорпорации "Росатом", рассматривая перспективы покупки комплекса, составили пять сценариев возобновления работы комплекса. Три из них не предусматривают господдержки: "пессимистичный" вариант подразумевает один пуск с "Морского старта" в два года, "базовый" – один пуск в год, "оптимистичный" – шесть стартов в год.
Все три варианта убыточны для госкорпорации. "Проект не окупается", - подписано под этими сценариями.
Выход на окупаемость возможен только в двух сценариях, которые предусматривают разный уровень господдержки – 11,8 миллиарда рублей (или 13% от необходимых инвестиций для возобновление работы комплекса) и 72 миллиарда рублей (или 79% необходимых инвестиций).
Швартовка платформы космодрома Морской старт у пирса СРЗ в Славянке
16 июня, 04:36Хочу стать космонавтом
Эксперт предостерег "Росатом" от покупки "Морского старта"
Ранее стало известно, что "Росатом" оценивает затраты на восстановление работоспособности комплекса в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции. Стоимость покупки самого комплекса оценивается в 11 миллиардов рублей.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
Плавучий космодром Морской старт
30 марта, 16:11РИА Наука
Эксперт: космодром "Морской старт" в итоге будет отправлен на металлолом
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Хочу стать космонавтомSea Launch AGРоскосмосМорской старт (космодром)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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