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Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН
Призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира, заявила РИА Новости Ана Тереса Гутиеррес дель Сид,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:17
совет безопасности оон
владимир путин
венесуэла
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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60
совет безопасности оон, владимир путин, венесуэла, мексика, оон, сша, в мире

Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН

03:17 23.06.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира, заявила РИА Новости Ана Тереса Гутиеррес дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики, комментируя статью президента России Владимира Путина.
Ранее Путин в статье о Второй мировой войне назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Путин также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции - недопущение войн и глобальных конфликтов.
“Сегодня мы видим, что ООН утратила прежнее влияние - раньше у США было меньше возможностей для самостоятельных действий, однако призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира”, - сказала Гутиеррес дель Сид.
По мнению профессора, эффективности ООН в предотвращении конфликтов во многом способствовало влияние Советского Союза, с развалом которого “США почувствовали, что у них развязаны руки”.
“Неоконсервативная элита США, как демократы, так и республиканцы, стремится отменить право вето, чтобы продолжить колонизацию и нападение на государства. В случае с Венесуэлой - если бы не Россия, вторжение уже случилось бы”, - пояснила Гутиеррес.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
19 июня, 13:45
Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
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Совет Безопасности ООНВладимир ПутинВенесуэлаМексикаООНСШАВ мире
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