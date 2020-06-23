Эксперт рассказал, к чему приведет отмена права вето в Совбезе ООН

“Сегодня мы видим, что ООН утратила прежнее влияние - раньше у США было меньше возможностей для самостоятельных действий, однако призывы к отмене права вето в Совбезе ООН могут привести к разрушительным последствиям для глобального мира”, - сказала Гутиеррес дель Сид.