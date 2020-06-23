СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.
По его данным, подозреваемые "собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп и турецкого управления по делам религий, а также о его сотрудниках".
По сведениям газеты, задержанные использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежавшие агентам национальной разведывательной организации Турции. Они утверждали, что собирают данные о террористических группировках, в том числе о группировке "Исламское государство"*.
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Сообщается, в частности, что одного из подозреваемых, Метина Оздемира, завербовали французские военные, когда он служил в Афганистане. По возвращении во Францию Оздемир начал работать в генеральном консульстве Франции в Стамбуле, а через некоторое время, в 2013 году, встретился с человеком, "тесно связанным" с главным управлением внешней безопасности Франции, французской разведкой. Тот, как сообщается, пообещал Оздемиру в обмен на "некоторую информацию" помочь с поступлением на службу в Иностранный легион.
По собственному признанию, Оздемир собрал и передал французским властям информацию о 120 лицах, включая имамов. Отмечается также, что он привлек к шпионской деятельности еще трех человек.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.