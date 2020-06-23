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СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов
Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции, сообщило турецкое издание Daily Sabah. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:16
исламское государство
франция
турция
стамбул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
исламское государство, франция, турция, стамбул, в мире

СМИ: в Турции задержали предполагаемых французских шпионов

03:16 23.06.2020
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© AP Photo / Emrah GurelСотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле
Сотрудники турецкой полиции на улице в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.
По его данным, подозреваемые "собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп и турецкого управления по делам религий, а также о его сотрудниках".
По сведениям газеты, задержанные использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежавшие агентам национальной разведывательной организации Турции. Они утверждали, что собирают данные о террористических группировках, в том числе о группировке "Исламское государство"*.
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29 апреля 2019, 09:25
Задержанный в Турции подозреваемый в шпионаже в пользу ОАЭ покончил с собой
Сообщается, в частности, что одного из подозреваемых, Метина Оздемира, завербовали французские военные, когда он служил в Афганистане. По возвращении во Францию Оздемир начал работать в генеральном консульстве Франции в Стамбуле, а через некоторое время, в 2013 году, встретился с человеком, "тесно связанным" с главным управлением внешней безопасности Франции, французской разведкой. Тот, как сообщается, пообещал Оздемиру в обмен на "некоторую информацию" помочь с поступлением на службу в Иностранный легион.
По собственному признанию, Оздемир собрал и передал французским властям информацию о 120 лицах, включая имамов. Отмечается также, что он привлек к шпионской деятельности еще трех человек.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Исламское государствоФранцияТурцияСтамбулВ мире
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