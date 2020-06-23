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СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила несколько начиненных взрывчаткой беспилотников, которые мятежники из йеменского... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:17
ансар алла
саудовская аравия
йемен
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, оаэ, в мире

СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники

02:17 23.06.2020
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© AP Photo / Hani MohammedВойна в Йемене
Война в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Война в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила несколько начиненных взрывчаткой беспилотников, которые мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили по гражданским объектам на территории королевства, сообщил в понедельник вечером саудовский новостной портал "Хабр Аджиль".
По его информации, несколько начиненных взрывчаткой дронов, которые были направлены на саудовские гражданские объекты, удалось уничтожить силам ПВО.
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В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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Ансар АллаСаудовская АравияЙеменОАЭВ мире
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