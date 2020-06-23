СМИ: арабская коалиция перехватила запущенные из Йемена беспилотники

По его информации, несколько начиненных взрывчаткой дронов, которые были направлены на саудовские гражданские объекты, удалось уничтожить силам ПВО.

В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.