Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"

"Основная же масса офисных работников оказалась дома внезапно и без подготовки. И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о лэптопах (стоимость 50 тысяч рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тысяч рублей), роутеры (5-10 тысяч рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тысяч рублей) и даже столы (5 тысяч рублей и выше) и стулья (2-15 тысяч рублей) — всего в районе 70-75 тысяч рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше", — отметила она.