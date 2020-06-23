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Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:15
общество
экономика
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
общество, экономика

Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"

02:15 23.06.2020
1353
CC0 / / Девушка за компьютером
Девушка за компьютером
CC0 / /
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Затраты для организации продуктивной удаленной работы могут затмить все потенциальные выгоды такого варианта занятости и уж точно окажутся больше, чем экономия на проезде и офисных обедах. Прежде чем всерьез задумываться о таком варианте, необходимо все тщательно посчитать и взвесить, рассказала агентству "Прайм" СЕО проекта "Рокет ворк" Анастасия Ускова.
Далеко не у каждого дома оборудован удобный офис. Необходимое для работы есть только у тех, кто и так часто или всегда практикует "удаленку", либо постоянно сталкивается с необходимостью быть на связи и что-то сделать.
Удаленный режим работы
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"Основная же масса офисных работников оказалась дома внезапно и без подготовки. И тут всех ждали не только затраты на дополнительную домашнюю технику, хотя и тут речь не только о лэптопах (стоимость 50 тысяч рублей и выше). Многим понадобились принтеры (5-10 тысяч рублей), роутеры (5-10 тысяч рублей), наушники с шумоподавлением (7-30 тысяч рублей) и даже столы (5 тысяч рублей и выше) и стулья (2-15 тысяч рублей) — всего в районе 70-75 тысяч рублей за раз. Было и так, что затраты на эффективность оказывались еще выше", — отметила она.
132763449
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