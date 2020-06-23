Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В жаркую погоду кондиционер становится единственным спасением от зноя. Однако пользоваться устройством нужно правильно. Иначе будут неприятные последствия. О них в эфире радио Sputnik рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Прежде всего, после длительного перерыва необходимо вынуть и промыть фильтры той части кондиционера, которая установлена в помещении. И протереть находящихся под крышкой поверхностей. Это делается, чтобы избежать выброса пыли, спор, микроорганизмов, которые в кондиционере накопились и могут стать причиной аллергической реакции.
15 мая, 02:00Сказано в эфиреЭксперт рассказал, в чем опасность кондиционераС приходом тепла в миллионах квартир вновь начинают работать кондиционеры. Как подключить это устройство, чтобы не навредить здоровью, объяснил в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.
А вот открывать окна при работающем кондиционере не стоит. Многие думают, что таким образом можно хорошо проветрить помещение и обеспечить циркуляцию воздуха. Но на самом деле, это не так, объяснил радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт, сертифицированный в области исследования объектов городской среды Антон Ястребцев.
"При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии — с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма. Но содержание кислорода в комнате или офисе будет падать, а углекислого газа повышаться. Поэтому лучше сначала проветрить помещение, а потом включать кондиционер при закрытых окнах. И делать такую процедуру регулярно", — сказал радио Sputnik эколог.
Специалисты также рекомендуют обязательно оставлять перед кондиционером свободное пространство, беречь внутренний блок устройства от солнца и вовремя проводить его сервисное обслуживание. В том числе при необходимости менять хладагент.