Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок

Прежде всего, после длительного перерыва необходимо вынуть и промыть фильтры той части кондиционера, которая установлена в помещении. И протереть находящихся под крышкой поверхностей. Это делается, чтобы избежать выброса пыли, спор, микроорганизмов, которые в кондиционере накопились и могут стать причиной аллергической реакции.