На Москве-реке возобновляется пассажирская навигация

Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию. Пассажиры должны пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, максимальное количество людей на борту станет на 20–70% меньше. При этом стоимость билетов не изменится, их можно будет приобрести онлайн или на специальных точках продажи.