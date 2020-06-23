В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обязал граждан старше 65 лет соблюдать самоизоляцию до 30 июня, соответствующий документ опубликован в сборнике правовых актов Тульской области и иной официальной информации.

Изменения вносятся в указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

"Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по 30 июня 2020 года", — говорится в опубликованном указе.

Согласно документу, "нарушить" самоизоляцию можно будет только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Граждане также смогут выйти к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Выносить мусор жители старше 65 лет должны будут в ближайшие к дому контейнеры, а выгуливать домашних животных они смогут не далее, чем в 100 метрах от своего места жительства.

Уточняется, что режим не касается руководителей предприятий, руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, членов избирательных комиссий, работников медицинских организаций, учреждений социальной защиты.

Кроме того, ограничения не распространяются на проведение "мероприятий в рамках подготовки к проведению 24 июня 2020 года военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", а также на официальные мероприятия органов власти численностью не более 50 человек, публичные слушания, а также официальные мероприятия Минобороны РФ и органов государственной власти региона.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее областное правительство сообщило, что число пациентов с коронавирусом в Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших с подтвержденным COVID-19 выросло за сутки с 81 до 83, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт.