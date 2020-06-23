Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573334072.html
В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обязал граждан старше 65 лет соблюдать самоизоляцию до 30 июня, соответствующий документ опубликован в сборнике... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей дюмин
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://ria.ru/20200622/1573282621.html
https://ria.ru/20200623/1573332791.html
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2793:1572_1400x0_80_0_0_929a6466339f306572f91d0f477e409c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_2b873bac0db50f81202bccd39547aae6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573283926_99:0:2146:2047_1400x0_80_0_0_26ed2fffd5916d56a489d8d7d7b13f43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей дюмин, тульская область, общество

В Тульской области для жителей старше 65 лет продлили режим самоизоляции

01:58 23.06.2020 (обновлено: 02:48 23.06.2020)
1305
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обязал граждан старше 65 лет соблюдать самоизоляцию до 30 июня, соответствующий документ опубликован в сборнике правовых актов Тульской области и иной официальной информации.
Изменения вносятся в указ губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Вчера, 10:12Распространение нового коронавируса
На Чукотке продлили режим самоизоляции до 29 июня
"Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по 30 июня 2020 года", — говорится в опубликованном указе.
Согласно документу, "нарушить" самоизоляцию можно будет только в случаях обращения за неотложной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью. Граждане также смогут выйти к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Выносить мусор жители старше 65 лет должны будут в ближайшие к дому контейнеры, а выгуливать домашних животных они смогут не далее, чем в 100 метрах от своего места жительства.
Уточняется, что режим не касается руководителей предприятий, руководителей органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, членов избирательных комиссий, работников медицинских организаций, учреждений социальной защиты.
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве
00:18Распространение нового коронавируса
В Москве открываются фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе
Кроме того, ограничения не распространяются на проведение "мероприятий в рамках подготовки к проведению 24 июня 2020 года военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", а также на официальные мероприятия органов власти численностью не более 50 человек, публичные слушания, а также официальные мероприятия Минобороны РФ и органов государственной власти региона.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ранее областное правительство сообщило, что число пациентов с коронавирусом в Тульской области превысило 6 тысяч, количество умерших с подтвержденным COVID-19 выросло за сутки с 81 до 83, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
320019
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ДюминТульская областьОбщество
Рекомендуем
Пассажирские поезда РЖД
РЖД возобновили курсирование более 20 отменных ранее из-за COVID поездов
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Еще два сотрудника предвыборного штаба Трампа заболели COVID–19
Порт Пусан в Южной Корее
Российских моряков с COVID-19 с судна в Пусане госпитализировали
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России
Девушка за компьютером
Эксперт рассказала, какие новые расходы несут работники на "удаленке"
Замена хладагента в кондиционере
Кондиционер в жару: как не совершить грубых ошибок
Москва
В Совфеде прокомментировали новый этап снятия ограничений в Москве
Сотрудники спецназа
В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
Международная космическая станция
На МКС прекратили поиск источника токсичного бензола из-за отказа прибора
Телеведущий Иван Ургант
"Майкл Джексон": Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Настя Тропицель
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
"Скелеты в шкафу": Пригожин высказался о разводе Асмус и Харламова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14В России провели более 17,5 миллиона тестов на COVID-19
10:14Власти Москвы опровергли сообщение о неоказании медпомощи пенсионерке
10:13Forbes назвал лучший российский вуз
10:12В Подмосковье от COVID-19 выздоровели 1162 человека за сутки
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон рассказал о желании Трампа выйти из НАТО
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
09:40В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
Лента новостейМолния