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Распространение нового коронавируса
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В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает расти и достигло 1 миллиона 106 тысяч 470 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек

01:53 23.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает расти и достигло 1 миллиона 106 тысяч 470 человек, сообщает минздрав страны.
За сутки было выявлено 21 432 новых случаев.
Всего выздоровело 571 649 человек, под наблюдением врачей находится 483 550 пациентов.
На данный момент скончались 51 271 человек, смертность составляет 4,6%. Минздрав зарегистрировал 654 новые смерти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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