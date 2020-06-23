https://ria.ru/20200623/1573333965.html
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,1 миллиона человек
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии продолжает расти и достигло 1 миллиона 106 тысяч 470 человек, сообщает минздрав страны. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:53
2020-06-23T01:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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бразилия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, бразилия, в мире