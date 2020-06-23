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На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
Гражданскую жалобу в Генпрокуратуру за нарушение карантина подали на президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и главу Минздрава Хулио Массолени, сообщает газета... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:49
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, марио абдо бенитес, парагвай, в мире

На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина

01:49 23.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Парагвай Марио Абдо Бенитес
Президент Республики Парагвай Марио Абдо Бенитес
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Республики Парагвай Марио Абдо Бенитес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. Гражданскую жалобу в Генпрокуратуру за нарушение карантина подали на президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и главу Минздрава Хулио Массолени, сообщает газета Ultima Hora.
"Адвокат Эстер Роа проинформировала, что утром в понедельник представители гражданского общества подали жалобу в центральный офис Генпрокуратуры против президента Марио Абдо Бенитеса и главы Минздрава Хулио Массолени за предполагаемое совершение наказуемых действий, связанных с нарушением карантина, введенного из-за коронавируса", - отмечает издание.
Жалоба основывается на публикации и фотографии в различных СМИ, где президент и министр участвуют в ряде официальных мероприятий, не соблюдая эпидемиологические меры.
В Парагвае зафиксировано 1392 случая заболевания коронавирусом, 903 пациента вылечились, 13 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Марио Абдо БенитесПарагвайВ мире
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