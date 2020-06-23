На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина

"Адвокат Эстер Роа проинформировала, что утром в понедельник представители гражданского общества подали жалобу в центральный офис Генпрокуратуры против президента Марио Абдо Бенитеса и главы Минздрава Хулио Массолени за предполагаемое совершение наказуемых действий, связанных с нарушением карантина, введенного из-за коронавируса", - отмечает издание.