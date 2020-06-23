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В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
Порядка 60 россиян, застрявших в Эквадоре из-за мер против коронавируса, ожидают возвращения на родину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:54
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РИА Новости
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353
60
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В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину

01:45 23.06.2020 (обновлено: 09:54 23.06.2020)
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкГород Кито
Город Кито
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Город Кито. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. Порядка 60 россиян, застрявших в Эквадоре из-за мер против коронавируса, ожидают возвращения на родину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой латиноамериканской стране.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос возвращения россиян из Эквадора и Центральной Америки находится в проработке.
"Вывозной рейс в настоящий момент ожидают порядка 60 находящихся в Эквадоре россиян. География их пребывания здесь достаточно широкая: помимо столицы (Кито) это и Гуаякиль, и небольшие города на тихоокеанском побережье", - сообщил представитель дипмиссии.
Посольство находится в постоянном контакте с российскими гражданами для помощи в решении всех насущных проблем, связанных с их вынужденным продолжительным пребыванием в Эквадоре.
В Южную Америку было осуществлено несколько вывозных рейсов, на родину вернулись россияне, застрявшие в Бразилии, Перу, Чили, Боливии, Парагвае, Аргентине, Венесуэле и Колумбии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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