https://ria.ru/20200623/1573333765.html
В Эквадоре около 60 россиян ожидают возвращения на родину
Порядка 60 россиян, застрявших в Эквадоре из-за мер против коронавируса, ожидают возвращения на родину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в этой... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T01:45
2020-06-23T09:54
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https://ria.ru/20200623/1573332990.html
1
россия
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эквадор
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/27407/99/274079969_0:152:3017:1849_1400x0_80_0_0_d55b58f4afff8219792433ffcfa5f5c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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